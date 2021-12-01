Candaş Tolga Işık: Fenerbahçe'de Pereira dönemi sona eriyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 11:22

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı olan Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. 24 puanla 4. sırada yer alan ve lider Trabzonspor'un 12 puan arkasında kalan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik görevini yürüten, şimdilerde Haber Global'de program sunuculuğu yapan Candaş Tolga Işık'tan flaş bir iddia geldi. Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Pereira'nın ayrılığını duyurdu.

Işık, "Fenerbahçe'de Pereria dönemi sona eriyor. Pereria ne zaman gönderilir bilmem ama 2 plan var: İlki camiayı bilen bir yerli hocayla birlikte kariyerli bir Alman teknik direktör...İkincisi ise hali hazırda süper ligde çalışan bir isim!" ifadelerini kullandı.