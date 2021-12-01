Fenerbahçe'de Pereira için tehlike çanları!
Göztepe ile 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gündem Vitor Pereira.
Galatasaray galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe'de Göztepe maçında kaybedilen 2 puanla zirve yarışında büyük bir darbe daha aldı. Bu gelişmelerin ardından sarı lacivertli camiada Vitor Pereira'nın geleceği yeniden tartışılmaya başlandı. Rizespor maçı öncesi ve sonrası Portekizli hocanın yazgısı belli olacak.
Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerinin çoğu Portekizli teknik direktörün son haftalarda yaptığı açıklamalar ve alınan sonuçlar nedeniyle görevden alınmasına sıcak bakıyor. Yöneticilerin bu fikirlerini Başkan Ali Koç ile de paylaştıkları öğrenildi.
Kaynak: Ajansspor
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