Candemir Berkman kimdir? Eski Milli Futbolcu Candemir Berkman neden hayatını kaybetti?

Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane futbolcusu Candemir Berkman, hayatını kaybetti. Peki, Candemir Berkman kimdir? Eski Milli Futbolcu Candemir Berkman neden öldü?

CANDEMİR BERKMAN KİMDİR?

Candemir Berkman, Türk futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olarak 10 Şubat 1934'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Berkman, defans hattında gösterdiği üstün performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı başarıyla terleten Berkman, kulübün önemli dönüm noktalarına tanıklık etti ve Galatasaray'ın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Futbol kariyerinde Galatasaray'dan sonra Vefa'ya transfer olan Berkman, burada hem forma giymeye devam etti hem de aktif futbol hayatını sonlandırdı. Saha dışındaki başarılarıyla da adından söz ettiren Berkman, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Kütahyaspor, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Vefa gibi takımlarda tecrübelerini aktaran Berkman, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllar görev yaparak Türk futboluna hizmet etti.

Milli takım kariyerinde de Türkiye'yi temsil eden Candemir Berkman, A Milli Takım'da 11 maçta forma giyerken, B Milli Takım'da ise 4 karşılaşmada sahaya çıktı. Toplamda 15 kez Ay-Yıldızlı formayı terleten Berkman, Türk futbol tarihine unutulmaz katkılarda bulundu.

CANDEMİR BERKMAN NEDEN ÖLDÜ?

Berkman, 12 Şubat 2026 Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedilecek. Berkman'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.