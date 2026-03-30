Caner Erdeniz'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İş insanı Burak Özberk, 14 yıllık eşi Burçak Özberk’in kendisini iki basketbolcu ile "aldattığını" iddia ederek 100 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı. Eşinin "aldattığını" yazdığı günlük sayesinde öğrendiğini ileri süren Burak Özberk, eşinin bunun manifesto günlüğü olduğunu söylediğini ve günlüğünde kendisini Müge Boz’un eşi basketbolcu Caner Erdeniz ile aldattığını yazdı. Peki, Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Basketbolcu Caner Erdeniz hangi takımda oynuyor?

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Basketbolcu Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 1,98 m boyundaki Caner, Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.

CANER ERDENİZ'İN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 2003 yılında alt yapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başlayan Caner, 2012-2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler ayrılarak, 23 Haziran 2014'te TBL takımlarından Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü.

CANER ERDENİZ KİMİNLE EVLİ?

Caner Erdeniz, ünlü oyuncu Müge Boz ile evlidir. Bu evlilikten iki çocukları bulunmaktadır.