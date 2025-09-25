Cumhuriyet Gazetesi Logo
Caner Erkin takım arkadaşına vurdu, kırmızı gördü!

Caner Erkin takım arkadaşına vurdu, kırmızı gördü!

25.09.2025 22:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Caner Erkin takım arkadaşına vurdu, kırmızı gördü!

Sakaryaspor'da Caner Erkin, takım arkadaşı olan Burak Altıparmak'a tokat attığı için 76. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Sakaryaspor'da kaptan Caner Erkin, sahalarda az rastlanan bir olaya imza attı. Caner Erkin, Pendikspor maçının 76. dakikasında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı.

Mücadelenin 75. dakikasında Sakaryaspor'un atağında Burak Altıparmak şutunu çeken isim oldu. Bu sırada Caner Erkin ile Burak Altıparmak arasında bir tartışma çıktı.

Caner Erkin, Burak Altıparmak'ın üzerine yürüdü ve kafa kafaya geldiği takım arkadaşına tokat attı. Bunun ardından maçın hakemi Burak Demirkıran, Burak Altıparmak'a tokat atan Caner Erkin'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

PENDİKSPOR FARKA KOŞTU

Öte yandan Pendikspor, Sakaryaspor karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı. Pendikspor'un gollerini 19. dakikada penaltıdan Clarke-Harris, 53. dakikada Yiğit Fidan, 59. dakikada Hüseyin Maldar ve 90+1. dakikada Ahmet Karademir kaydetti. Sakaryaspor'da fileleri 31. dakikada penaltıdan Kakuta havalandırdı.

Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 14'e yükseltti. Sakaryaspor ise 8 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Pendikspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sakaryaspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #sakaryaspor #kırmızı kart #Caner Erkin