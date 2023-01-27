Caner Erkin transferi bitiyor! Kulüp binasına geldi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Caner Erkin transferini bitiriyor. Deneyimli sol bek, İstanbul temsilcisiyle görüşme yapmak için kulüp binasına geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 15:50
Caner Erkin transferi bitiyor! Kulüp binasına geldi...
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, bir süre önce VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'i kadrosuna katmak üzere.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; deneyimli sol bek, İstanbul temsilcisiyle görüşme yapmak için kulüp binasına geldi.

Caner Erkin

Yıldız oyuncu, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük forması ile 12 maça çıktı ve 6 asist yaptı.

VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Caner Erkin'in ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı.



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