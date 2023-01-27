Caner Erkin transferi bitiyor! Kulüp binasına geldi...

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 15:50

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 15:50

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, bir süre önce VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'i kadrosuna katmak üzere.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; deneyimli sol bek, İstanbul temsilcisiyle görüşme yapmak için kulüp binasına geldi.

Caner Erkin

Yıldız oyuncu, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük forması ile 12 maça çıktı ve 6 asist yaptı.

VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Caner Erkin'in ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı.



