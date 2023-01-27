Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Hamsik, Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor, bugünkü antrenmanda sakatlanan Marek Hamsik'in Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 15:32
Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Hamsik, Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı
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Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Marek Hamsik, yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Futbol A takım doktoru Halil Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesini kullandı.


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