Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Hamsik, Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı
Trabzonspor, bugünkü antrenmanda sakatlanan Marek Hamsik'in Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Marek Hamsik, yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı.
Futbol A takım doktoru Halil Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değildir'
- Sancaktepe'de baba ve 3 çocuğu ölü bulundu
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’
- Kadınlığı sömüren AKP’li
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş!
- İYİ Parti'den 'Cihan Paçacı' açıklaması
- MHP milletvekilinin olduğu eve giden polise tayin
- 6’lı masanın en zor toplantısı oldu
- Sinan Ateş cinayetinde yeni perde!
- İYİ Parti ve CHP'den ortak karar