Çankaya Üniversitesi evinde kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Çankaya Üniversitesi evinde ağırladığı Bursa Uludağ Basketbol'u 84-79 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 19:46
Çankaya Üniversitesi evinde kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 84-79 yendi.

Çankaya Üniversitesi 16. maçında 5. galibiyetini elde ederken, aynı müsabaka sayısı bulunan Bursa Uludağ Basketbol ise 10. yenilgisini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Ali Osman Kanık, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

Çankaya Üniversitesi: Melike Yalçınkaya 18, Carty-Williams 29, Walker 7, Fontaine 17, Gizem Tüzün 4, Gülse Uğur 3, Melike Tuğba Oral 6

Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 16, Madison Williams 23, Efsun Çelik 9, Fluker 19, Couliabaly 10, İpek Garip 2

1. Periyot: 20-29

Devre: 40-52

3. Periyot: 66-64


ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Çankaya Üniversitesi Bursa Uludağ Basketbol

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