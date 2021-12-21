CANLI ANLATIM | Adana Demirspor - Galatasaray (20:00)

21 Aralık 2021 Salı, 17:55

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının ilk maç gününde Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligde 6 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, Vincenzo Montella yönetiminde başarılı bir grafik çizen ve son 6 karşılaşmasından 4 galibiyet çıkaran Adana Demirspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ile Galatasaray arasında Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Muhtemel 11'ler

A. Demirspor: Muric, Kaan, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli

Galatasaray: İsmail, Oğulcan-Nelsson-Marcao-Ömer, Taylan-Berkan, Morutan-Cicaldau-Kerem, Mostafa Mohamed

İki takım Süper Lig'de yaklaşık 27 yıl sonra karşı karşıya gelecek.Son olarak Nisan 1995'te kozlarını paylaşan iki ekibin mücadelesinde sarı-kırmızılılar sahadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılmıştı... 35. kez birbirlerine rakip olacak iki takım arasındaki rekabette Galatasaray'ın 18, Adana Demirspor'un 8 galibiyeti bulunuyor... 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı... Adana'da oynanan 17 lig maçında ise ev sahibi ekip 6, konuk takım 5 galibiyet aldı.

Ligde geride kalan 17 haftada 7 galibiyet ve 5'er beraberlik ile yenilgi gören Adana Demirspor, 26 puanı hanesine yazdırdı... Mavi-lacivertlilerde İtalyan yıldız Mario Balotelli, 6 gol ve 2 asistle mücadele ediyor... Ceza sınırındaki 31 yaşındaki futbolcunun ayrıca 7 sarı kartı var... Adana Demirspor'un bir diğer forveti Assombalonga'nın 5, hücuma dönük orta saha oyuncusu Matias Vargas'ın 4 gol ve 6 asisti bulunuyor.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen Galatasaray ise 17 haftalık süreci altı galibiyet, altı beraberlik ve 5 yenilgiyle geçirdi. 24 puan toplayan Galatasaray'da en skorer oyuncu; 5 golü bulunan Mostafa Mohamed.17 maçın tamamında oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun da 3 gol ve 1 asisti var.

Konuk Galatasaray'da bu maç öncesi önemli eksikler var. Cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, futbola başladığı ve kaptanlığını yaptığı Adana Demirspor'a karşı rakip kulübede yer alamayacak... Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımın başında bulunacak. Terim'in yanı sıra, sakatlıkları süren Fernando Muslera, Christian Luyindama, Mbaye Diagne ile henüz hazır olmayan Sacha Boey ve Arda Turan; Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılılarda ayrıca sarı kart ceza sınırınında 7 futbolcu bulunuyor... Marcao - Cicaldau - Yedlin - Kerem - Taylan - Nelsson ve Berkan Kutlu, Adana Demirspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.