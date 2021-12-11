11 Aralık 2021 Cumartesi, 17:49

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

İşte 11'ler...

FTA Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny

CANLI ANLATIM | Antalyaspor 0-0 Trabzonspor

16' Hamsik ceza sahası dışı sağ çaprazından sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, kaleci Boffin topu kornere çeldi.



11' Fredy'nin ara pasında Mukairu savunma arkasına sarktı, kalesinden çıkan Uğurcan topu iki hamlede kontrol altına aldı ve takım arkadaşlarına kazandırdı.

6' Uğurcan'ın pas hatasının ardından gelişen Antalyaspor hücumunda Fredy ceza sahası yayının içinden sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top savunmada Edgar Ie'e çarptı.



5' Sağ kanattan ceza sahasına giren Ghacha, topu içeriye çevirdi. Sağ çaprazda topu önünde bulan Doğukan vuruşunu yaptı fakat top üstten auta çıktı.

1' Sağ kanattan kullanılan kornerde Fredy yerden ortaladı, ceza sahası içi sağ çaprazında Doğukan tek vuruş yaptı, top savunmada Hugo'ya çarpıp uzaklaştı.

1' Mücadele Zorbay Küçük'ün işareti ile başladı.

Ligde 39 puanla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'nin önünde 12 puan farkla lider durumda bulunan bordo-mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak art arda 9. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Akdeniz ekibi ise ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 18 puanla 15. sırada yer alıyor.



