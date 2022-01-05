CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Antalyaspor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, karşı karşıya geliyor.
İşte 11'ler...
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayii
FTA Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha, Bünyamin, Veysel
CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Antalyaspor
9' Cyle Larin, karşı karşıya pozisyonda topu kontrol edemedi. Araya giren Bünyamin'in vuruşu Josef'in önünde kaldı. Josef'in vuruşu yandan auta gitti.
6' Beşiktaş tek toplarla, Antalyaspor kalesinde pozisyon bulmaya çalışıyor.
4' Beşiktaş orta sahada kabalık durarak, Antalyaspor'a boş alan bırakmamaya çalışıyor.
1' Karşılaşma Halil Umut Meler'in işareti ile başladı.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak.
Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda yapılacak. Saat 20:45’te başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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