Nefes kesen maçta gülen Beşiktaş oldu! | Beşiktaş 2-1 Göztepe

23 Aralık 2021 Perşembe, 19:05

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırladı.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Cyle Larin ve 60. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı 3. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.

Beşiktaş'ta sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, 82. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Beşiktaş'ın 21. dakikada Michy Batshuayi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun 41. dakikada kullandığı penaltıyı Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu kurtardı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, son 3 maçında 2. galibiyetini aldı ve 28 puanla 7. sırada yer aldı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Göztepe ise 14 puanla 19. sırada yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 2-1 Göztepe

90+6' Murat'ın sağ kanattan ortasında Jahovic ön direkte kafayı vurdu. Ersin soluna iyi uzandı ve gole izin vermedi.

90+2' Ceza sahasına doldurulan topta Atınç topu kontrol etmek isterken Josef araya girdi. Seken topa Tijanic sağ ayak içiyle gelişine sert bir vuruş yaptı. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

88' Berkan'ın rakip yarı alanın ortalarından ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Arslanagic kafayı vurdu. Top üst direğe çarpıp dışarıya gitti. Bu pozisyonda başına darbe alan Vida için sağlık görevlileri oyun alanında

83' Ceza sahasının sağ çaprazında sırtı kaleye dönük bir şekilde topla buluşan Ndiaye'nin dönerek uzak köşeye doğru çektiği şutta Ersin gole izin vermedi.

81' Rosier, hızlı gelişen Göztepe hücumunda sol kanatta hareketlenen Berkan'a yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

76' Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top yan direkten döndü.

74' Josef'in pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Ghezzal, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına doğru sokulmak isterken yerde kaldı. Atakan bu faulü nedeniyle sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

63' Larin'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Batshuayi'nin uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruşta İrfan Can gole izin vermedi.

59' GOL | Beşiktaş öne geçti... Batshuayi'nin ceza sahası yayının sağında topla buluşan Ghezzal topu soluna çekip sağ köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 2-1.

50' Larin'in pasıyla sağ kanatta topla bulıuşan Rosier'in yerden ceza sahasına çevirdiği topa Batshuayi gelişine sert vurdu. Top savunmadan döndü.

40' Soner penaltı atışını sol köşeye doğru kullandı. Ersin o tarafa iyi uzandı ve penaltı atışında gole izin vermedi.

38' PENALTI | Ceza sahasının sağında topla buluşan Ndiaye, şık bir topuk pasıyla Kerim'i topla buluşturdu. Kerim topu sürerek şut açısı bulmaya çalışırken Montero ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

35' Soner'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Tijanic, topu sağına çekip uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü.

34' Ghezzal'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Josef şık bir pasla ceza sahası ön çizgisindeki Larin'i gördü. Larin ceza sahasının sağına doğru topu taşıyıp dar açıdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

30' GOL | Skora denge geldi... Rıdvan kendi yarı sahasından taşıdığı topu sağ kanatta hareketlenen Josef'e aktardı. Josef'in ceza sahası yayına çıkarttığı topu Oğuzhan şık bir dokunuşla sol çaprazdaki Larin'e aktardı. Ceza sahasının sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Larin, sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

19' Pjanic'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez yerden sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Ama yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

11' Oğuzhan'ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Larin topu yay içindeki Josef'e aktardı. Josef şut çekicek gibi yapıp topu ceza sahasının sağ çaprazındaki Ghezzal'e aktarmak istedi. Ancak Ghezzal bu topu beklemiyordu. Aut.

7' Sağ kanattan Ghezzal'in ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Josef topu arkaya aşırtmak istedi ama top auta gitti.

3' GOL | Göztepe öne geçti... Ön alanda yapılan baskı sonrasında kazanılan topu Soner, Ndiaye'ye aktardı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Ersin'in solundan ağlara gönderdi: 0-1.

1' Zorlu mücadele Ümit Öztürk'ün işareti ile başladı.



