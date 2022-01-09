CANLI ANLATIM | Çaykur Rizespor - Beşiktaş (19.00)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmaya dair ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin, Boyd, Umar, Pohjanpalo
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Necip, Umut, E. İlkhan, Batshuayi, Güven
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde bugün Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.
Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, 20. hafta mücadelesine sıkıntılı çıkacak.
Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.
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