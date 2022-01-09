Son dakika | Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi Salih Uçan şoku
Son dakika | Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesinde Salih Uçan şoku yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Salih Uçan sağlık sorunu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçirdiği için Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak.
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