Son dakika | Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi Salih Uçan şoku

Son dakika | Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesinde Salih Uçan şoku yaşanıyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2022 Pazar, 11:29
Son dakika | Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi Salih Uçan şoku
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Salih Uçan sağlık sorunu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçirdiği için Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak.


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