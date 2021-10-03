CANLI ANLATIM | Çaykur Rizespor - Galatasaray (0-1)

03 Ekim 2021 Pazar, 18:02

Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Ligdeki 4 maçlık hasretini Göztepe galibiyetiyle dindiren Galatasaray, milli araya Rize’den alacağı 3 puanla girmek istiyor. Ligin galibiyeti olmayan tek takımı Çaykur Rizespor’da ise tek hedef galibiyet.

İşte 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Aplaslan, Nelsson, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Feghouli, Mohamed, Babel.





CANLI ANLATIM | Çaykur Rizespor 0-1 Galatasaray

5' GOL | Mostafa Mohamed, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydediyor.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.



Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı yayımlanıyor.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Boey ve Arda Turan ile cezalı Marcao'nun yanı sıra Oğulcan Çağlayan da kadroda yer almadı.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 40 lig maçından 26'sını Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 92 golüne, yeşil-mavililer 41 golle karşılık verebildi.