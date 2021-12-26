Fenerbahçe ilk yarıyı galibiyetle tamamladı!| Fenerbahçe 2-0 Yeni Malatyaspor

26 Aralık 2021 Pazar, 18:22

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 10. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın asistinde Filip Novak attı. Bu golle birlikte Filip Novak, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana attığı 18 golle en çok gol atan savunma oyuncusu oldu.

Dimitris Pelkas, 73. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı. Yunan oyuncu, 237 gün sonra Süper Lig'de tekrar fileleri havalandırdı.

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Fenerbahçe, puanını 32'ye yükseltti. Süper Lİg'de galibiyet hasreti 7 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 15 puanda kaldı ve ligde ilk devreyi son sırada kapattı.

Fenerbahçe, ikinci devrenin ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor'a konuk olacak.

TARAFTARDAN PROTESTO

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele golü atan Novak'a asist yapmasına rağmen Mert Hakan'a ve karşılaşmanın 58. dakikasında yerini Pelkas'a bırakan İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de ayrıca Serdar Dursun da tepki gören isimlerden biri oldu.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Zajc'a bırakan Crespo oyundan alkışlarla çıktı.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 2-0 Yeni Malatyaspor

85' Yeni Malatyaspor savunmadan çıkmak isterken Semih Kaya'nın pası rakibe gitti. Zajc ceza yayının gerisinde kaptığı topu sola aktardı, çaprazda pası alan Pelkas sol ayağıyla yakın direğin dibine doğru vurdu. Kaleci Ertaç iki hamlede kontrolü sağladı.



82' Fenerbahçe'de Sosa'nın savunma arkasına kaldırdığı topla sağ kanatta bir anda bomboş kalan Valencia, ceza alanı dışına kadar çıkan kaleciyi çalımlamak istedi ancak Ertaç kritik bir hamleyle rakibine geçiş izni vermedi.



72' GOL | Pelkas farkı ikiye çıkardı... Orta alandan etkili paslarla çıkan Fenerbahçe'de Valencia soldan bindiren Pelkas'ı gördü. Savunma arkasında topu alan Pelkas ceza alanına girdi ve penaltı noktasına doğru çekip önünü boşalttıktan sonra uzak köşeye yerden bir plaseyle topu bıraktı: 2-0

68' Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Pelkas çaprazdan içeri sokuldu ve pasını geriye doğru çıkardı, yayın gerisinden Mert Hakan sol ayağıyla yerden vurdu. Kaleci Ertaç yattı ve topu kontrol etti.

60' Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan, rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta kale alanı önüne iyi hareketlenen Wallace kafayı vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

55' Osayi'nin kendi yarı alanında aldığı top sonrası sağ taç çizgisi önünde pası alan İrfan Can, sol kanatta boş kalan Mesut'a doğru uzun gönderdi. Savunmada Sadık'ın kafayla son anda dokunduğu topu Mesut, ceza yayı içindeki Serdar Dursun'a geçirmeyi başardı. Serdar da kaleci Ertaç'ın önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruşla kaleyi denedi ancak top üstten auta çıktı.

52' Fenerbahçe yine ofsayta takıldı... Kendi yarı alanında topu alan Mesut Özil sol kanattan hızla ileri taşıdığı topu ceza alanına girmeden solundaki Mert Hakan'a verdi. Mert Hakan'ın sol ayağıyla ortasına kale alanı önünde Serdar Dursun kafayı vurup ağları sarstı ancak ofsayt bayrağı bir kez daha havadaydı.



44' Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç'ın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Sosa'nın kafayla indirdiği topa ceza alanı ön çizgisinden Mert Hakan bekletmeden vurdu, üstten aut...



41' Fenerbahçe'de rakip ceza alanı sağ çaprazında topu alan Mert Hakan sağ ayağının üstüyle kalenin ortasına doğru yerden sert vurdu, Ertaç bir kez daha topu kontrol etmeyi başardı.

39' Fenerbahçe atağında rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Mert Hakan, sol çapraza doğru katetti ve ceza alanı dışından sol ayağıyla şutunu çekti. Savunmadan sekip kaleciyi yanıltan top direğin yanından kornere çıktı.

35' Fenerbahçe akınında sağ kanattan ceza alanına sokulan Osayi Samuel şık hareketlerle kale alanına doğru girdi ve topu soluna çekip vurdu. Kaleci Ertaç üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

31' Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Mustafa Eskihellaç şık hareketlerle ceza alanına sokuldu ve kaleyi karşısına alır almaz sağ ayağının üstüyle yerden vurdu, kaleci Berke oldukça yumuşak giden topu zorlanmadan kontrol etti.



28' Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Novak'tan pası alan Crespo çaprazdan içeri sokulup ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Üstten auta giden top öncesi ofsayt bayrağı da havadaydı.

20' Yeni Malatyaspor'un kendi yarı alanında kaptığı top sonrası geliştirdiği hızlı atakta Mustafa sağ kanattan ortayı yaptı, kale alanı önünde Adem Büyük yükseldi ancak iyi bir kafa vuruşu yapamayınca top kaleyi bulmadı.



14' Yeni Malatyaspor'un rakip yarı alandaki etkili paslaşmaları sonrası Semih Kaya sağ taç çizgisi önünden ortayı yaptı, penaltı noktası üzerinde Adem Büyük gelişine müthiş bir vole vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.

13' Yeni Malatyaspor'da Sadık'ın savunmadan sağ kanada doğru gönderdiği uzun topu taç çizgisi önünde kontrol eden Mustafa'nın ortasında kaleye yönelen topu Berke son anda tokatladı. Devamında ceza alanı sol çaprazında kontrolü sağlayan Mounir'in sol ayağıyla şutunda top üstten auta çıktı.

9' GOL | Novak attı, Fenerbahçe önde... Sağ kanattan gelişen atakta İrfan Can'ın içeri taşıdığı topu Crespo yaya doğru çıkardı. Mert Hakan yayın gerisinden ceza alanı sol çaprazına doğru, savunmanın arkasına müthiş kaldırdı. O bölgede kendisini unutturan Filip Novak, sol ayağıyla önüne aldığı topu kale alanına girmeden sağ ayağıyla yerden bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0



6' Fenerbahçe'nin sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun devamında Mesut'tan pası alan Mert Hakan'ın ortasında Sosa'nın kafayla kale alanına doğru yükselttiği topa Serdar Dursun kafayı vurdu. Direkten dönen topu kale alanı içinde yine Serdar tamamlayıp ağlara yolladı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havadaydı.



2' Yeni Malatyaspor savunmadan çıkarken İrfan Can bir anda rakip yarı alanın ortalarında topu önünde buldu ve kalecinin önde kaldığını görünce uzaklardan sol ayağıyla kaleyi denedi ancak bu top Ertaç'ın kucağına gitti.



1' Zorlu mücadele Yaşar Kemal Uğurlu2nun işareti ile başladı.



