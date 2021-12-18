CANLI ANLATIM | Galatasaray - Başakşehir

18 Aralık 2021 Cumartesi, 16:50

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'deki 27. randevusunda karşı karşıya geliyor. Saat 19:00'da başlayacak mücadelenin hakemi Zorbay Küçük.

İşte 11'ler...

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Moruran, Feghouli, Kerem, Diagne

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, Okaka



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez ligde yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

Daha önce turuncu-lacivertlileri 13 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.

Haftaya 23 puanla giren Galatasaray, son 5 haftada aldığı 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle galibiyete hasret kaldı. Özellikle teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdikten sonra dikkat çekici sonuçlar alan Medipol Başakşehir'in puanı ise 28. Emre Belözoğlu, aynı zamanda lig tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan teknik direktör unvanına sahip durumda.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan kalecisi Muslera'yı bireysel hata nedeniyle kaybeden sarı-kırmızılılar, geçen sezondan bu yana ligde en fazla gole sebep olan hata yapan takım olarak kayıtlara geçti. Galatasaray, bu süreçte kendi hatasından kaynaklı kalesinde gördüğü goller sonucunda 13 puan kaybetti.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen teknik direktör Fatih Terim, zorlu karşılaşma öncesini tüm planlarını mutlak 3 puan ve moral kazanma üzerine kurdu. Deneyimli çalıştırıcı, cezası nedeniyle bu maçta da saha kenarında yer alamayacak.

Nef Stadı'na 8 maçlık yenilmezlik serisiyle gelecek Medipol Başakşehir ise iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Konuk ekibin lig tarihinde toplamda ve deplasmanda en fazla gol yediği rakibi Galatasaray. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı ekibe konuk olduğu 13 lig maçının sadece birinde kalesini gole kapatabildi.