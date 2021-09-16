CANLI ANLATIM | Galatasaray - Lazio (19.45)

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Lazio'yu ağırlıyor. Karşılaşmadan detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 18:22
CANLI ANLATIM | Galatasaray - Lazio (19.45)
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İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.


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