Galatasaray istedi, Antalyaspor kaptı
Bursaspor'un genç kalecisi Ataberk, Galatasaray'a imza atacakken, Antalyaspor devreye girdi.
Antalyaspor'a transfer olan Bursasporlu kaleci Ataberk Dadakdeniz'in görüşme detaylarıyla ilgili olarak dikkat çekecek açıklama geldi.
Lider TV'de ekranlara gelen Kale Çizgisi programının konuğu olan Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, genç eldivenin Galatasaray tarafından da istendiğini, ancak transferi kendilerinin bitirdiğini söyledi.
22 yaşındaki kalecinin transfer sezonunun başından itibaren listelerinde yer aldığını ifade eden Altay, "Bursaspor, Ataberk'in sözleşmesini uzatacağını söyledi, ancak uzatmadılar. Transfer görüşmelerini başlattığımızda da 1.8 milyon TL yetiştirme bedeli çıktı. Bursaspor ile aramızdaki iyi ilişkilerden dolayı yetiştirme bedeli ödemeden transfer gerçekleştirildi. O süreç içerisinde Galatasaray'la da görüştüğünü biliyoruz, ancak transferi biz bitirdik. Ataberk, Ocak ayına kadar takımla çalışacak, sonra lisansı çıkacak ve maçlarda yer alabilecek" dedi.
Kaynak: Ajansspor
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