13 Aralık 2021 Pazartesi, 19:12

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda, saat 20.30'de başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İşte 11'ler...

Gaziantep FK: Günay Güvenc, Stelios Kitsiou, João Vitor Brandão Figueiredo, Alin Tosca, Steven Caulker, Halil Pehlivan, Recep Niyaz, Alexandru Maxim, Ángelo Sagal, Muhammet Demir, Dogan Erdogan

Fenerbahçe: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Serdar Dursun

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK 1-1 Fenerbahçe

45+2' Ceza sahası dışı sol çaprazında topu önünde bulan Rossi sol ayağının üstüyle sert vurdu, top yandan auta gitti.



36' Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kitsiou sol ayağıyla vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

33' Serdar ceza sahası içi sağ çaprazından topu içeriye çevirdi, Rossi kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

29' GOL | Mesut Özil attı, maça denge geldi! Osayi-Samuel'in ara pasında savunma arkasına sarkan Mesut Özil, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve kaleci Günay'ın üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-1.

25' Rossi sağ kanattan ortayı yaptı, arka direkte Szalai kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.



7' GOL | Figueiredo çok uzaktan attı, Gaziantep FK öne geçti! Gustavo'nun pas hatasında topu Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde kontrol eden Figueiredo, kaleci Berke'nin önde olduğunu gördü ve sağ ayağının üstüyle çok uzaktan vuruşunu yaptı, Berke'yi aşan top ağlarla buluştu: 1-0.



6' Sağ çaprazdan ceza alanına giren Rossi, topu kale sahasına çıkardı. Savunmadan geri dönen topu Rossi bir kez daha aynı bölgeye gönderdi fakat top yine savunmadan sekti ve kornere çıktı.

4' Gaziantep FK etkili geldi. Doğan sağ kanattan yerden ortaladı, kale sahası içinde Muhammet, topuğuyla şık bir vuruş yaptı, kaleci Berke topu kornere çeldi.

2' Fenerbahçe yine etkili geldi. Rossi sağ kanattan topu kale sahasına çevirdi, ön direkte Serdar Dursun topa sağ ayağıyla dokundu fakat top yandan dışarıya gitti.

1' Fenerbahçe maça hızlı başladı. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi ortayı yaptı, ön direkte Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



İç saha puan tablosunda üçüncü basamakta yer alan ancak aynı grafiği deplasmanlara yansıtamadığı için haftaya düşme hattının 4 puan üzerinde 16. sırada giren Gaziantep Futbol Kulübü, evindeki yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürme hedefinde... Topladığı 18 puanın 17'sini taraftarı önünde alan Güneydoğu Anadolu ekibinde teknik direktör Erol Bulut, geçen sezon 8 ay başında kaldığı Fenerbahçe'ye bu kez rakip olacak.

Ev sahibi ekipte Jefferson ve Merkel'in sakatlıkları sürerken, Erol Bulut'un sakatlıktan yeni çıkan Torgeir Borven'e de şans vermesi beklenmiyor... Geçen hafta sarı kart cezası nedeniyle forma giymeyen Papy Djilobodji ise bu hafta takımdaki yerini alabilecek.

Avrupa Kupaları'ndaki rotasını Konferans Ligi olarak güncellemek durumunda kalan Fenerbahçe'de ise hedef galibiyet serisi yakalamak... Ligin ilk yarısının sonuna kadar lider Trabzonspor'la olan puan farkını mümkün olduğunca azaltmak isteyen Vitor Pereira'nın ekibi, geçen hafta farklı kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından bu zorlu deplasmanda da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

Sarı Lacivertliler'de cezalı İrfan Can Kahveci ve omzundan sakatlığı bulunan Altay Bayındır mücadelede takımlarını yalnız bırakacak... Bu iki ismin dışında çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.