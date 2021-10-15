CANLI ANLATIM | İstanbul Başakşehir - Beşiktaş (0-0)

15 Ekim 2021 Cuma, 19:00

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İBFK 0 - 0 BJK

1' Maç başladı.

4' Sol kanattan Lucas Lima'ın ceza sahasına gönderdiği ortasında Valentin Rosier müdahale ederek uzaklaştırıyor.

11' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Volkan Babacan topa hakim olmayı başarıyor.

13' Edin Visca'nın pasında topla buluşan Junior Caiçara'nın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı yerden vuruşunda top yandan auta gidiyor.

18' Josef De Souza'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

24' Başakşehir'de, Berkay Özcan'ın vuruşu direk dibinden auta gidiyor.

27' Güven Yalçın'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.





İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, Güven, Batshuayi

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından devam ediyor. Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren İstanbul Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports1'den naklen yayınlanacak.

Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor. Başakşehir ise 2 galibiyet ve 6 yenilgi sonunda 15. sırada yer aldı.









