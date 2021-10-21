CANLI ANLATIM | Lokomotiv Moskova - Galatasaray (22.00)

21 Ekim 2021 Perşembe, 20:39

İLK 11'LER

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Babel, Mostafa Mohamed, Barış Alper Yılmaz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

Lokomotiv Central Stadyumu’nda bu gece oynanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova karşılaşması, saat 22.00’de başlayacak. Maçı Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Herald Lechner yönetecek. Onun yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximillian Kolbitsch yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Markus Hameter üstlenecek. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Exxenspor'dan canlı izlenecek.

Rusya Premier Ligi’nde 11 maçta 18 puan toplayarak beşinci sırada bulunan Lokomotiv Moskova takımı, maçlarını başkent Moskova’daki 30 bin kişi kapasiteli Lokomotiv Central Stadyumu’nda oynuyor. Alman teknik adam Marcus Gisdol'ün çalıştırdığı Rusya temsilcisi, gruptaki iki maçında sadece bir puan topladı ve son sırada bulunuyor.