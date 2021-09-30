CANLI ANLATIM | Marsilya - Galatasaray (22.00)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya konuk oluyor. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 20:31
CANLI ANLATIM | Marsilya - Galatasaray (22.00)
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İLK 11'LER

Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guedouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında E Grubu'nda bu akşam deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak.

Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK KAPTAN

Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süre formasından uzak kalan Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz, Fransa'ya götürüldü. İki futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Marsilya'ya karşı forma giyecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.

MARSİLYA SON İKİ MAÇINI KAZANAMADI

Olimpik Marsilya, 7. haftası geride kalan Ligue 1'de çıktığı son 2 resmi maçından 3 puan alamadı.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yapan mavi-beyazlı takım, son 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.


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