CANLI ANLATIM | Marsilya - Galatasaray (22.00)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya konuk oluyor. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
İLK 11'LER
Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guedouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında E Grubu'nda bu akşam deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak.
Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK KAPTAN
Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süre formasından uzak kalan Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz, Fransa'ya götürüldü. İki futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Marsilya'ya karşı forma giyecek.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.
Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.
MARSİLYA SON İKİ MAÇINI KAZANAMADI
Olimpik Marsilya, 7. haftası geride kalan Ligue 1'de çıktığı son 2 resmi maçından 3 puan alamadı.
Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yapan mavi-beyazlı takım, son 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- AKP'yi sırtlıyordu, Akşener'i seçti
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi
- Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru
- 6 lider yan yana gelecek
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- Soçi dönüşü 'başkanlık' mesajı
- Eda Erdem'den törende Atatürkçülük mesajı