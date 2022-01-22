CANLI ANLATIM | Yeni Malatyaspor 0-0 Beşiktaş

22 Ocak 2022 Cumartesi, 11:58

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.

Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başladı.

Canlı | Yeni Malatyaspor 0-0 Beşiktaş

36’ Rachid Ghezzal'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında altıpasta Sadık Çiftpınar topu uzaklaştırıyor.

34' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Karim Hafez'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Josef De Souza kafa vuruşu ile topu uzaklaştırıyor.

30' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Okechukwu Azubuike kafa vuruşu ile uzaklaştırıyor.

25' Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Mustafa Eskihellaç ile gole yaklaşıyor. Rayane Aabid'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın kaleye gönderdiği sert vuruşta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.

22’ Rıdvan Yılmaz'ın pasında topla buluşan Miralem Pjanic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top az farkla kalenin üstünden auta çıkıyor.

15’ Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası sol kanattan gönderdiği yerden ortasında kaleci Ertaç Özbir topa sahip oluyor.

11’ Beşiktaş Alex Teixeira ile gole yaklaşıyor. Sol kanattan ileri çıkan Rıdvan Yılmaz ceza sahasında çevirdiği topta Alex Teixeira'nın gelişine sert vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu çelmeyi başarıyor.

10’ Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'in ceza alanına gönderdiği ortasında top kaleci Ertaç Özbir'de kalıyor.

5’ Beşiktaş Kenan Karaman ile gole yaklaşıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Kenan Karaman etkili bir vuruş yapamıyor ve top kaleci Ertaç Özbir'de kalıyor.

2’ Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Miralem Pjanic'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Nouha Dicko kafa vuruşu ile topu uzaklaştırıyor.

1' Maç başladı.

Kar yağışı nedeniyle 22. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasını tamamlayamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısında oynadığı 2 maçta henüz puanla tanışamadı.

Ligde şu ana kadar 15 puan toplayabilen ve puan cetvelinin son sırasında yer alan sarı-siyahlılar, Beşiktaş maçını kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi, kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Karim, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Kenan, Batshuayi