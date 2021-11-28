Galatasaray zirveden kopuyor! | Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray

28 Kasım 2021 Pazar, 17:54

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

İlk yarıda oyunda tempo çok düşük kalırken Galatasaray, sadece Babel ile 2 kez şut denedi ancak çerçeveyi bulamadı. Malatyaspor ise Munir ile 1 kez etkili geldi.

İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle birlikte temposunu artıran Galatasaray, Cicaldau ve Diagne ile net pozisyonlara girdi ancak skoru değiştiremedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçın 4'ünde puan kaybeden Galatasaray, 22 puana yükseldi. 3 maç sonra puan alan Yeni Malatyaspor ise puanını 13'e yükseltti.

Galatasaray, gelecek hafta Altay'ı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Konyaspor'un konuğu olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray





90+4' Halil, Feghouli'nin pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top üst ağlarda kaldı.

90+3' Halil ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan topu kaleci Ertaç kornere çeldi.

90+2' Kerem'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, savunmadan sekip kaleci Ertaç'ta kaldı.

90' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau, sol ayağının üstüyle uzak köşeye doğru vurdu. Top yandan auta gitti.

87' Kaleci Muslera'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Halil, kaleciyi geçen ve Sadık'tan seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde buldu. Sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Fakat hakem Atilla Karaoğlan, ceza sahası içinde Diagne'nin Sadık'a faul yaptığını tespit etti. GOL geçersiz.

78' Mallan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Adem vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

68' Yeni Malatyaspor'da Sadık, Galatasaray hücum yönüne göre sol kanatta son çizgide Kerem'i arkadan formasından çekti ve bu faulün ardından sarı kart ile cezalandırıldı.

56' Ceza sahası içi sağ çaprazında topu şık bir şekilde kontrol eden Cicaldau, sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı fakat top savunmadan döndü.

47' Babel'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç uzak köşeye giden topu kornere çeldi.

46' Van Aanholt sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Kale sahası içinde Diagne sağ ayağıyla dokunuşunu yaptı, yan direkten dönen top kaleci Ertaç'ta kaldı.

33' Sol kanatta topla buluşan Haddadi ceza sahasına girip topu kale sahasına çevirdi, savunmada Nelsson'dan seken top Muslera'nın ayağına çarptı ve uzaklaştı.

30' Sol kanattan ceza sahasına giren Chouiar, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

18' Hakem Atilla Karaoğlan, hızlı gelişen Galatasaray hücumunda sağ kanattan topla hareket eden Barış Alper'in Hafez ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptığını tespit etti.

12' Sol kanatta topla buluşan Ndong, ceza sahası içine koşu yapan Adem'i topla buluşturmak istedi fakat kaleci Muslera çıktı ve topu aldı.

1' Karşılaşma Atilla Karaoğlan'ın düdüğü ile başladı.



