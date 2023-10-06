CANLI ANLATIM: Adana Demirspor 0-0 Trabzonspor

Yayınlanma: 06.10.2023 - 19:14

Güncelleme: 06.10.2023 - 20:20

Adana Demirspor, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.

Ligde ve Avrupa'da iç sahada çıktığı 7 maçın hepsini kazanan Adana Demirspor, müthiş seriyi Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor. Bordo-Mavililer, dış sahada sıkıntılı bir görüntü çizerken, sadece 2 karşılaşmayı kazandı, 6 maçta mağlup oldu. Trabzonspor, deplasmandaki kötü tabloyu artık tersine çevirmek istiyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Kadir Sağlam yönetiyor.

İŞTE 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravilon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Nani, Niang

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Bakasetas, Fountas, Onuachu

CANLI ANLATIM | ADANA DEMİRSPOR 0-0 TRABZONSPOR

18' Adana Demirspor yine etkili geldi. Bardhi'nin kaptırdığı topta Niang doğrudan şutu çekti ancak Uğurcan topu kornere çeldi.

15' Adana Demirspor etkili geldi. İlk başta Emre Akbaba çok uzaktan şutunu çekti Uğurcan topu kurtardı devamında top Yusuf'ta kaldı, Yusuf'un pasında Belhanda topu üstten auta yolladı.

12' Adana Demirspor çok etkili geldi. Yusuf'un uzun pasında Belhanda ceza sahası içinde pasını Nani'ye verdi ancak Nani topu kaybetti.

10' Adana Demirspor'da çok etkili geldi. Sağ kanattan topu getiren Yusuf Sarı pasında Niang ile topu buluşturdu Niang'ın şutunu Uğurcan kornere çeldi.

9' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Taxiarchis Fountas pasını Bakasetas'a aktardı Bakasetas'ın şutu üstten auta çıktı.

6' Adana Demirspor sol kanattan geldi ancak Belhanda'nın pası Kevin Rodrigues ile buluşmadı Visca araya girdi ve topu kazandı.

3' Trabzonspor sağ kanattan geldi Larsen içeriye ortayı açtı ancak top Onuachu ile buluşmadan Ertaç Özbir topu çıktı ve yumrukladı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.