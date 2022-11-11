11 Kasım 2022 Cuma, 19:51

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.

Trabzonspor ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesi son maçını oynayacak MKE Ankaragücü, Trabzonspor karşısına moralli çıkacak. Ligde son üç maçında yenilmeyen ve 5 puan alan Başkent temsilcisi, son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-2'yle geçti.

Son haftalarda yakaladığı formunu Trabzonspor karşısında da sürdürmek isteyen teknik direktör Ömer Erdoğan'ın öğrencileri haftaya 12 puanla 14. sırada girdi.

İşte 11'ler

MKE Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir, Yusuf, Bardhi, Gomez

CANLI ANLATIM | Ankaragücü 0-0 Trabzonspor

47' Eren Elmalı'nın pasında sol kanattan topla buluşan Bardhi topu içeri çevirmek istedi. Savunmada Radakovic araya girdi.

40' Sol çaprazda topla buluşan Beridze, Gbamin ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Karar devam.

37' Marek Hamsik, sol çaprazdan koşu gösteren Maxi Gomez'e havadan bir pas gönderdi. Gomez vuruşunu yapmadan önce Malcuit araya girip topu kornere gönderdi.

35' Giorgi Beridze, Bartra'nın topuna ayak uzatıp tehlike yaratmak istedi ancak Larsen araya girip savunmasını rahatlattı.

31' Ankaragücü Ali Sowe'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü.

29' Sol kanattan çizgiye inen Eren Elmalı, ceza alanındaki Maxi Gomez'e ortalamak istedi. Top doğrudan taca gitti.

27' Yasin Güreler pozisyonun ardından sarı kart gördü.

19' Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır topu yumrukla uzaklaştırdı. Seken topta Eren Elmalı'nın vuruşu üstten auta gitti.

14' Trabzonspor'da orta alanda Taylan'ı düşüren Vitor Hugo, maçın ilk sarı kartını gördü.

13' Sağ çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı arka direkteki Maxi Gomez'i görmek istedi. Savunmada Radakovic araya girdi.

10' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Sol kanatta topla buluşan Hamsik arka direkteki Abdülkadir'e ortaladı. Abdülkadir'in şutunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

6' Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Emre Kılınç'ın pası kısa kalınca Yusuf Yazıcı topu kapıp Maxi Gomez'i kaçırmak istedi. Kaleci Bahadır topu kontrol etti.

4' Sağ kanatta topla buluşan Taylan Antalyalı orta alandaki Sowe'a oynamak istedi. Trabzonspor savunması araya girdi.

1' Zorlu mücadele Mete Kalkavan'ın işareti ile başladı.