Yayınlanma: 06.01.2024 - 18:14

Güncelleme: 06.01.2024 - 19:33

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Eryaman Stadyumu'nda maç saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalıyor.

Abdullah Avcı yönetiminde son 3 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor haftaya 30 puanla 3. sırada girdi.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmedi. Son mağlubiyetini Bitexen Antalyaspor karşısında alan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki başkent ekibi, Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 yendikten sonraki 4 maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligde 20 puanı bulunan ve haftaya 11. sırada giren MKE Ankaragücü, bu sezon sahasındaki 9 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

İŞTE 11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali Kaan, Efkan, Morutan, Renaldo Cephas, Macheda.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu.

CANLI ANLATIM | ANKARAGÜCÜ 0-1 TRABZONSPOR

30' GOL | Trabzonspor Visca ile öne geçti.

16' Sol kanattan savunma arkasına sarkan ve ceza sahasına giren Fountas pasında Eren'i buldu. Eren'in altı pas içinden yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta çıktı.

13' Trabzonspor çok etkili geldi. Sol kanatta ön alan baskısıyla topu kazanan Taxiarchis Fountas ceza sahası içine girdi ancak pasında Onuachu topu arkasında gelen Visca'ya bıraktı ancak Visca topu kontrol edemedi.

1' SARI KART | Trabzonspor'da Onuachu hava topu mücadelesinde rakibine sert bir faul yaptı ve sarı kart gördü.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.