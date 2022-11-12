CANLI ANLATIM: Başakşehir 0-0 Galatasaray
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.
Ligde geride kalan 12 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı. Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde, ikinci Medipol Başakşehir ile aynı puanda olan Galatasaray, haftaya averajla üçüncü sırada girdi.
Turuncu-lacivertliler ise Galatasaray ile aynı sayıda galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.
İşte 11'ler
Medipol Başakşehir: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Bertrand Traore, Berkay, Mounir, Keny
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
CANLI ANLATIM | Başakşehir 0-0 Galatasaray
1' Zorlu mücedele Atilla Karaoğlan'ın işareti ile başladı.
Eksikler
Başakşehir'de Biglia ve Mahmut Tekdemir'in durumları belirsiz.
Galatasaray'ın tek eksiği, Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Mathiass Ross.
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