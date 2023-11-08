CANLI ANLATIM: Bayern Münih - Galatasaray
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.
Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.
İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.
Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.
İşte 11'ler
Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Kim Min Jae, Kimmich, Goretzka, Kane, Sane, Coman, Davies, Mazraoui, Musiala
Galatasaray: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Kaan, Torreira, Zaha, Kerem, Ziyech, Icardi
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