CANLI ANLATIM: Bayern Münih - Galatasaray

Yayınlanma: 08.11.2023 - 22:29

Güncelleme: 08.11.2023 - 22:29

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.

Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.

İşte 11'ler

Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Kim Min Jae, Kimmich, Goretzka, Kane, Sane, Coman, Davies, Mazraoui, Musiala

Galatasaray: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Kaan, Torreira, Zaha, Kerem, Ziyech, Icardi