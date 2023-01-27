CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-0 Alanyaspor
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya.
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.
İşte 11'ler
Beşiktaş: Mert, Tayfur, Tayyip, Welinton, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, Cenk, Aboubakar
Alanyaspor: Runnarson, Fer, Furkan, Fatih, Umut, Lusamba, Zinedine Ferhat, Cavaleiro, Efecan, Efkan, Ahmed Hassan
CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Alanyaspor
8' Dele Alli'nin pasında sol çaprazda topu alan Cenk Tosun'un yerden sert vuruşu uzak direğin dibinden auta gitti.
6' Sağ köşe gönderi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu Dele Alli ortaladı, Muleka'nın vuruşu üstten dışarı gitti.
3' Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, kaleci Runar Alex Runarsson'dan sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi. Savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.
1' Zorlu mücadele Yaşar Kemal Uğurlu'nun işareti ile başladı.
Eksikler
Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Nathan Redmond ve Romain Saiss, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile birlikte sakat olan Rachid Ghezzal ile Josef de Souza kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Alanyaspor'da Balkovec cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.
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