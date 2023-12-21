CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Alanyaspor

Yayınlanma: 21.12.2023 - 19:04

Güncelleme: 21.12.2023 - 19:04

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.

Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.

Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Semih, Cenk, Muleka.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Fer, Novais, Oğuz, Richard, Agusto, Balkovec, Yusuf.