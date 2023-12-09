CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Fenerbahçe

Yayınlanma: 09.12.2023 - 18:01

Güncelleme: 09.12.2023 - 18:01

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik derbiyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU EKSİK

Beşiktaş'ta 4 futbolcu derbide forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edilen Omar Colley, Fenerbahçe öncesi son çalışmada yer alsa da ağrıları devam ettiği için derbide 11'de olması beklenmiyor. Abobakar'ın da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de ise sakatlığı bulunan Miha Zajc ve Rodrigo Becao kadroda yer alamazken, sakatlığını yeni atlatan Alexander Djiku'nun maça yetişmesi bekleniyor. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Serdar Aziz maç kadrosundan çıkarılırken, Yandaş'ın kadroda olup olmayacağı ise belirsiz.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut Meraş, Necip, Gedson Fernandes, Muleka, Alex-Oxlade Chamberlain, Ante Rebic, Cenk Tosun

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko