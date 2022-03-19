19 Mart 2022 Cumartesi, 17:21

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 19:00'da başlayan mücedeleyi Yasin Kol yönetiyor.

İşte 11'ler...

Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Mehdi, Saba, Ayoub, Mame

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 1-1 Hatayspor

42' GOL | Hatayspor Saba Lobzhanidze'nin frikikten attığı golle skoru eşitledi.



35' Kar yağışının etkisini artırmasıyla dördüncü hakemin kar temizleme ekibine hazır olması talimatı verdiği belirtildi.



33' Hatayspor'da Saba Lobzhanidze, sol kanattan iki kişiyi çalımladı ve son çizgiden içeriye ortaladı ancak kaleci Emre Bilgin topu iki hamlede kontrol etti.



31' Vida'nın çıkarken kaptırdığı topta Mame Biram Diouf, yanındaki Ruben Ribeiro'ya verdi. Onun ceza sahası dışından vurduğu top farklı şekilde auta gitti.



28' Hatayspor'da Saba Lobzhanidze sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye doğru müthiş bir şut çıkardı ancak top direğin dibinden auta gitti.



27' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Larin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Can, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak savunmada Sam Adekugbe'ye çarpan top kaleci Munir'de kaldı.



23' Ruben Ribeiro'nun kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topu Ribeiro tekrar ortaladı herkesi aşan top auta gitti.



17' GOL | Beşiktaş Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Michy Batshuayi'yi topu sağına çekip yerden çok sert vurdu ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.



9' Hatayspor'da Ribeiro'nun pasıyla sağ kanattan topla buluşan Saba Lobzhanidze içeriye ortasını yaptı ancak savunmada Vida topu uzaklaştırdı.

6' Savunma arkasına atılan topta Michy Batshuayi, yanındaki Larin'e bıraktı. Larin iki kişiyi çalımlayıp kaleye vurdu ancak akleci Munir gole izin vermedi.

2' Sağ kanattan topu alan Rachid Ghezzal sağ ayağıyla arka direğe iyi ortaladı, o bölgede Larin müsait pozisyonda vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.



1' Macadele Yasin Kol'un işareti ile başladı.

Geçen hafta derbide Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, haftaya 45 puanla 8.sırada giriyor. Oynadığı son iki maçtan bir puan çıkarabilen siyah beyazlılar'da sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun ve daha önceden sezonu kapatan Mert Günok'un yokluğunda kaleyi 18 yaşındaki genç eldiven Emre Bilgin koruyacak.

Evinde oynadığı son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli'nin bu maçla birlikte Cyle Larin'e yeniden sol açıkta görev vermesi ve Larin'in dönüşüyle Kenan Karaman'ın yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor.

Haftaya 46 puanla 6.sırada giren konuk Atakaş Hatayspor'da ise hedef rakibine karşı lig dublesini gerçekleştirmek. Rakibini sezonun ilk yarısındaki maçta evinde tek golle geçen Akdeniz ekibi, hem bu amacını gerçekleştirmek hem de son haftalardaki iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Sakatlığı bulunan Adama Traore dışında eksik oyuncusu bulunmayan bordo beyazlılar, kazanarak milli araya moralli girmek istiyor.



