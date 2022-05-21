CANLI ANLATIM: Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:31

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor Sezonun son haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş sezona prestijli bir kapanış yapabilmek adına sahada olacak, İttifak Holding Konyaspor ise Devler Ligi için matematiksel şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgüç Türkalp oturacak.

İşte 11’ler:

Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış, Uğurcan, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Michalak, Amilton, Cikalleshi

Son şampiyon Beşiktaş adına sezon beklendiği gibi gitmedi ve siyah beyazlılar ligin son haftasına tamamen iddiasız olarak giriyor. Geçtiğimiz hafta ligden düşen Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş böylece Valerıen Ismael yönetiminde deplasmanlarda yenilmezlik serisini de sürdürmüş oldu.

Konuk ekip İttifak Holding Konyaspor adınaysa sezon geneli gayet iyi geçse de ligin son bölümünde alınan istikrarsız sonuçlar yeşil beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi yarışında Fenerbahçe'nin gerisinde kalmasına neden oldu. İç Anadolu temsilcisi yine de son haftaya matematiksel olarak ikincilik iddiasını taşımayı başardı.