CANLI ANLATIM: Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor
Beşiktaş, sezonun son haftasında Devler Ligi bileti için matematiksel şansı devam eden İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor Sezonun son haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş sezona prestijli bir kapanış yapabilmek adına sahada olacak, İttifak Holding Konyaspor ise Devler Ligi için matematiksel şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgüç Türkalp oturacak.
İşte 11’ler:
Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış, Uğurcan, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Michalak, Amilton, Cikalleshi
Son şampiyon Beşiktaş adına sezon beklendiği gibi gitmedi ve siyah beyazlılar ligin son haftasına tamamen iddiasız olarak giriyor. Geçtiğimiz hafta ligden düşen Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş böylece Valerıen Ismael yönetiminde deplasmanlarda yenilmezlik serisini de sürdürmüş oldu.
Konuk ekip İttifak Holding Konyaspor adınaysa sezon geneli gayet iyi geçse de ligin son bölümünde alınan istikrarsız sonuçlar yeşil beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi yarışında Fenerbahçe'nin gerisinde kalmasına neden oldu. İç Anadolu temsilcisi yine de son haftaya matematiksel olarak ikincilik iddiasını taşımayı başardı.
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
- Akılalmaz olay: Çocuklarını yolda unuttular
- Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi
- Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı
- Düğünde gürültü uyarısı yapan polisler saldırıya uğradı
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- AKP'ye 'soğuk duş'
- Atatürk düşmanlığı bitmiyor
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Maymun çiçeği virüsü dünyada yayılıyor
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama