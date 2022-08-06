CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Kayserispor
Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında taraftarı önünde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev alacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Alper Ulusoy.
İşte 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic
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