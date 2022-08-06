CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Kayserispor

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:47

Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında taraftarı önünde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev alacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Alper Ulusoy.

İşte 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic