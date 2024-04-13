Yayınlanma: 13.04.2024 - 18:14

Güncelleme: 13.04.2024 - 19:22

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev yapıyor.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u mağlup ederek taraftarının önünde galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Ghezzal, Rashica, Muçi, Muleka, Semih

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 1-0 Samsunspor

18' GOL | Semih Kılıçsoy ile Beşiktaş öne geçiyor. Orta alanda topu alan Gedson ceza sahasına girerken topun kontrolünü kaybetti. Topu bir anda önünde bulan Semih kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi.

8' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Muçi, Semih ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat top direğin yanından auta çıktı.

2' Orta alanda topu alan Olivier Ntcham savunma arkasına sarkan Marius Mouandilmadji'ye pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Mouandilmadji şutunu çekemeden Zaynutdinov topu uzaklaştırdı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.