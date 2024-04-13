CANLI ANLATIM: Beşiktaş 1-0 Samsunspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 18:14
CANLI ANLATIM: Beşiktaş 1-0 Samsunspor
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda  saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev yapıyor.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u mağlup ederek taraftarının önünde galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Ghezzal, Rashica, Muçi, Muleka, Semih

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 1-0 Samsunspor

18' GOL | Semih Kılıçsoy ile Beşiktaş öne geçiyor. Orta alanda topu alan Gedson ceza sahasına girerken topun kontrolünü kaybetti. Topu bir anda önünde bulan Semih kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi.

8' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Muçi, Semih ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat top direğin yanından auta çıktı.

2' Orta alanda topu alan Olivier Ntcham savunma arkasına sarkan Marius Mouandilmadji'ye pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Mouandilmadji şutunu çekemeden Zaynutdinov topu uzaklaştırdı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.


beşiktaş haberleri Yılport Samsunspor haberleri samsunspor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri canlı anlatım haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

13 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 13 Nisan Cumartesi burç yorumları

13 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 13 Nisan Cumartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi

Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Çanlar besici için çalıyor

Çanlar besici için çalıyor
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Başak burcu yorumu
15 milyon ağaçla üretim yapılıyor: AB Komisyonu kayıt altına aldı

15 milyon ağaçla üretim yapılıyor: AB Komisyonu kayıt altına aldı
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Yay burcu yorumu