CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-0 Tirana

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Arnavutlu ekibi Tirana'yı ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 20:16
CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-0 Tirana
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş Stadı'nda, saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı  Alman hakem Daniel Schlager'in yönetiyor.

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

İşte 11

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Necip Uysal, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Tirana: Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Tirana

 

10' Erion Hoxhallari savunma arkasına uzun bir pas göndermek istedi. Necip Uysal kafayla topu taca gönderdi.

5' Sağ kanatta topla buluşan Onur, ceza alanına ortaladı. Kale ağzında topa dokunan Muleka kaleyi bulamadı.

3' Sağ kanatta topla buluşan Amir Hadziahmetovic'in ortasında Muleka kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

Beşiktaş'ta Ghezzal, Amartey, Cenk Tosun ve Tayyip Talha maç kadrosunda yer alamayacak.


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