CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-0 Tirana
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Arnavutlu ekibi Tirana'yı ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş Stadı'nda, saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı Alman hakem Daniel Schlager'in yönetiyor.
Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
İşte 11
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Necip Uysal, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar
Tirana: Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj
CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Tirana
10' Erion Hoxhallari savunma arkasına uzun bir pas göndermek istedi. Necip Uysal kafayla topu taca gönderdi.
5' Sağ kanatta topla buluşan Onur, ceza alanına ortaladı. Kale ağzında topa dokunan Muleka kaleyi bulamadı.
3' Sağ kanatta topla buluşan Amir Hadziahmetovic'in ortasında Muleka kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
Eksikler
Beşiktaş'ta Ghezzal, Amartey, Cenk Tosun ve Tayyip Talha maç kadrosunda yer alamayacak.
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