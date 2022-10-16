CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Trabzonspor
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev kapışmada Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlıyor. Dev karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki dev kapışmada Beşiktaş ile Trabzonspor İstanbul'da kozlarını paylaşıyor.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak.
Beşiktaş - Trabzonspor maçında Serkan Tokat, VAR hakemi olarak görev yapacak. Öte yandan AVAR'da ise Koray Gençerler yer alacak.
Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor.
İşte 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren; Bakasetas, Gbamin, Hamsik; Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez
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