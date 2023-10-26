Norveç'te kara gece! Beşiktaş İstanbul'a eli boş dönüyor... Bodo Glimt 3-1 Beşiktaş

Yayınlanma: 26.10.2023 - 21:43

Güncelleme: 26.10.2023 - 23:53

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda yer alan Beşiktaş gruptaki 3. maçında Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo-Glimt ile karşılaştı.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanırken goller; 28. dakikada Albert Gronbaek, 58. dakikada Faris Moumbagna ve 87. dakikada Ulrik Saltnes'ten geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90. dakikada Moe kendi ağlarına gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz'ın ekibi Beşiktaş grupta 1 puanla son sırada kalırken, Bodo-Glimt puanını 4'e yükselterek ikinci sırada yer aldı.

Grubun bir sonraki maçında iki tekrar karşı karşıya kalırken, sıradaki maç İstanbul'da oynanacak.

Karşılaşmdan dakikalar | Bodo Glimt 3-1 Beşiktaş

90' GOOOL | Brede Mathias Moe'nin kendi kalesine attığı golle farkı ikiye indirdik. Amir Hadziahmetovic'in uzun pasında kalecisiyle anlaşamayan Brede Mathias Moe topu yanlışlıkla kendi ağlarına gönderdi.

88' GOL | Bodo Glimt, Ulrik Saltnes ile fark 3'e çıkıyor. Sol kanattan hızlı gelen Amahl Pellegrino topu dışarıya çevirdi Albert Groenbaek şutu çekti savunmadan Saltness'in önüne düştü. Saltness düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

81' Beşiktaş yine gole yaklaştı. Cenk'in indirdiği topta ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Rebic'in şutu farklı şekilde auta çıktı.

79' Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

72' Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan kesilen ortada Aboubakar kafayı vurdu ancak kaleci topu çıkarmayı başardı.

70' Bodo/Glimt yine gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen Sondre Brunstad Fet pasında Amahl Pellegrino'yu buldu Pellegrino topu üstten auta yolladı.

69' Bodo/Glimt gole yaklaştı. Sol kanatta Amahl Pellegrino'nun çevirdiği topta Faris Moumbagna şutu çekti ancak top yandan auta çıktı.

67' SARI KART | Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

65' GOL İPTAL | VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

63' GOL | Zugelj ile fark 3'e çıkıyor. Sağ kanattan bir anda kontra atağa çıkan Zugelj 40 metre topu sürdü ve aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

58' Gol | Faris Moumbagna ile fark ikiye çıktı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluştu ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

53' Bodo/Glimt sol kanattan Amahl Pellegrino'yla etkili geldi Pellegrino'nun vuruşunda Mert topu çelmeyi başardı.

48' Bodo/Glimt sol kanattan etkili geldi Amahl Pellegrino'nun pasında Albert Groenbaek'in vuruşu yandan auta çıktı.

43' Bodo/Glimt sol kanattan etkili geldi ancak Patrick Berg'in vuruşunda top önce Masuaku'ya sonra Berg'e çarpıp auta çıktı.

29' GOL | Bodo Glimt, Albert Groenbaek ile durumu 1-0'a getirdi. Sol kanattan hızla atağa çıkan Amahl Pellegrino pasını verdi. Faris Moumbagna şutunu çekti ve top Albert Groenbaek'in önünde kaldı ve Albert Groenbaek topu ağlara yolladı.

22' Bodo/Glimt sol kanattan gelmek istedi ancak yardımcı hakem Amahl Pellegrino için bayrağını kaldırdı.

17' Beşiktaş sol kanattan gelmek istedi ancak Chamberlainin pasına hareketlenen Rashica için yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

14' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Nikita Haikin topu zorlukla çelmeyi başardı.

8' Alex Oxlade-Chamberlain uzaklardan kaleyi yokladı ancak vuruşunda top kalecide kaldı.

5' Bodo/Glimt çok etkili geldi. Ceza sahası içinde bir anda topu önünde bulan Albert Groenbaek şutu çekti ancak top yandan auta çıktı.

3' Beşiktaş yine sağ kanattan gelmek istedi ancak Onur'un pası Ghezzal ile buluşmadı savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.