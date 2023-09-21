CANLI ANLATIM: Club Brugge 0-0 Beşiktaş

Yayınlanma: 21.09.2023 - 21:38

Güncelleme: 21.09.2023 - 22:37

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oluyor.

Jan Breydel Stadı'nda saat 22.00'de başlayak mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yönetiyor.

Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.

Son maçında Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, Club Brugge'ü mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

İşte 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Amir, Demir Ege, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet; Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper; Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras; Vanaken, Thiago

CANLI ANLATIM | CLUB BRUGGE 0-0 BEŞİKTAŞ

33' Beşiktaş etkili geldi ancak Masuaku'nun kestiği orta Aboubakar ile buluşmadı.

26' Masuaku sol kanattan ortayı kesti ancak Brandon Mechele araya girdi.

21' Amartey'in pas hatasında Club Brugge hızlı geldi ancak Bailly araya girmeyi başardı.

20' Club Brugge etkili geldi. Thiago Rodrigues'in çektiği şut üstten auta çıktı.

11' Kyriani Sabbe sağ kanattan etkili geldi ilk topta Mert Günok topu çelmeyi başardı. İkinci pozisyonda Masuaku topu uzaklaştırdı.

8' Kyriani Sabbe'nin sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına yaptığı ortada, kale sahası ön çizgisi üzerinde Hans Vanaken kafayı vurdu ancak top direkten döndü

3' Club Brugge bu sefer de sol kanattan etkili geldi Masuaku'ya çarpan top kornere çıktı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Amartey ile birlikte Tayfur Bingöl kadroda yer almıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Umut Meraş ve Gökhan İnler de kadroda bulunmuyor.

Club Brugge'de Nusa'nın durumu maç saatinde belli olacak.