CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:49

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturuyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

İşte 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 1-0 ADANA DEMİRSPOR

20' GOL | Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltıdan attığı GOL ile 1-0 öne geçti.

17' Fenerbahçe'de Enner Valencia ceza alanında yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekliyor. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem pozisyonu izlemek için kenara geldi. Younes Belhanda, itirazları sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçe, penaltı kazandı.

14' Fenerbahçe gole yaklaştı! Yapılan serbest vuruş organizasyonunda sol kanatta topla buluşan Ferdi ortasını yaptı, Arao kafayı vurdu. Kaleci, Ertaç başarılı.

13' Ferdi'nin Valencia'ya gönderdiği uzun topa elle müdahale eden Samet Akaydın maçın ilk sarı kartını gördü.

7' Kevin Rodrigues, hızlı hücumda Dzyuba'yı tek pasla savunma ile baş başa bırakmak istedi ancak Rus oyuncu topu kontrol edemedi.

6' Artem Dzyuba, savunma arkasına sarkan Henry Onyekuru'yu görmek istedi, Altay erken çıkıp topu uzaklaştırdı.

4' Adana Demirspor gole yaklaştı! Sol kanattan topu taşıyan Onyekuru'nun ortasında Artem Dzyuba kale ağzında vuruşunu yapamadı.

1' Karşılaşma Abdulkadir Bitigen'in işareti ile başladı.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Adana Demirspor'da Mario Balotelli dışında eksik bulunmuyor.