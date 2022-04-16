CANLI ANLATIM - Fenerbahçe - Göztepe
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.
İşte 11'ler...
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min-Jae, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun
Göztepe: Piric, Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Soner, Yalçın, Moubandje, Halil, Tijanic, Di Santo
Fenerbahçe, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor. Göztepe ise 27 puanla 19. sırada haftaya başlıyor.
İki takımın eksikleri
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.
Göztepe'de kadro dışında olan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Angel kadroda yok, Atınç Nukan'ın durumu ise belirsiz.
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