CANLI ANLATIM - Fenerbahçe - Slovacko
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe Slovacko'yu ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.
İşte 11'ler
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, Rossi, Valencia
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiska, Havlik, Danicek, Petrzela, Travnik, Doski, Holzer
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.
Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
10 isim kadroda yok
Fenerbahçe, Slovacko müsabakasında 10 futbolcusunu listeye dahil etmedi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedi.
Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.
Yeni transferler ilk kez
Fenerbahçe'de yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterecek.
Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle önemli karşılaşma öncesinde savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeyi Luan Peres ve Gustavo Henrique ile takviye etmişti.
Her iki oyuncu da teknik direktör Jorge Jesus'un oynatması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.
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