CANLI ANLATIM - Fenerbahçe - Slovacko

04 Ağustos 2022 Perşembe, 18:59

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, Rossi, Valencia

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiska, Havlik, Danicek, Petrzela, Travnik, Doski, Holzer

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

10 isim kadroda yok

Fenerbahçe, Slovacko müsabakasında 10 futbolcusunu listeye dahil etmedi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedi.

Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

Yeni transferler ilk kez

Fenerbahçe'de yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterecek.

Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle önemli karşılaşma öncesinde savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeyi Luan Peres ve Gustavo Henrique ile takviye etmişti.

Her iki oyuncu da teknik direktör Jorge Jesus'un oynatması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.