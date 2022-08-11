CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Slovacko (İlk yarı sona erdi)
UEFA Avrupa Ligi 3. Tur rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko'ya konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oluyor.
Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Miroslava Valenty Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetiyor. .
Slovacko'yu elemesi halinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.
İşte 11'ler
Slovacko: Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski; Danicek, Travnik, Levin; Petrzela, Holzer, Sasinka.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Lemos, Szalai, Luan; İsmail; Crespo, Arda Güler, Bruma; Rossi, Serdar Dursun.
CANLI ANLATIM | SLOVACKO 0-0 FENERBAHÇE
43' Slovacko tek paslarla etkili geldi ancak sol kanattan yapılan ortada Szalai kafayı vurarak tehlikeyi savuşturdu.
28' Arda'nın pasında topla buluşan Serdar Dursun sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci zorlukla topu kurtardı.
26' Arda'nın pasında topla buluşan Serdar Dursun topu kale ağzına çıkardı. Rossi'nin vuruşunu kaleci kurtardı.
23' Osayi'nin kullandığı taç atışında topla buluşan Serdar Dursun tek pasta Rossi'yi buldu ancak Uruguaylı oyuncu topu istediği gibi kontrol edemedi.
19' Bruma'nın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Arda Güler topla buluşup ortasını yaptı ancak karar ofsayt.
15' Luan Peres sol kanatta kaybettiği top sonrası rakibini düşürdü. Karar faul ve sarı kart.
9' Fenerbahçe etkili geldi! Miguel Crespo orta alanda şık bir hareketle rakibini geçip topu Arda'ya aktardı, Arda'nın Serdara verdiği pasın ardından son anda savunma araya girdi.
8' Diego Rossi ve Osayi-Samuel arasında yapılan paslaşma sonrası Osayi-Samuel ceza sahasına girmek istedi ancak son anda savunma araya girdi.
3' Luan Peres'in uzun pasında Rossi hareketlendi ve çizgiye inmek istedi. Slovacko savunması izin vermedi.
1' Karşılaşma maçın hakemi Dadanovic'in işareti ile başladı.
Eksikler
Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile henüz hazır duruma gelmeyen Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.
Konuk Slovacko'da tek eksik oyuncu kart cezalısı Stanislav Hofmann.
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