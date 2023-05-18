Fenerbahçe'nin zirve takibi devam ediyor! Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Yayınlanma: 18.05.2023 - 19:16

Güncelleme: 18.05.2023 - 22:08

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe her iki yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Maçın 11. dakikasında Arda Güler'in asistinde Batshuayi Fenerbahçe'yi öne geçirirken ikinci yarıda Luan Peres, 58. dakikada Zajc'ın asistinde farkı ikiye çıkardı. 71'de Valencia skoru 3-0 yaparken 80'de Trezeguet penaltıdan farkı ikiye düşürdü ancak Trabzonspor'a bu gol puan için yeterli olmadı.

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında Bjelica yönetiminde ilk galibiyetini alan Trabzonspor, bu karşılaşmadan umduğunu bulamayarak ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 71'e yükseltti ve Galatasaray'la arasındaki puan farkını 5'te tuttu. Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.

Bir sonraki hafta Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırlarken Trabzonspor ise Karagümrük'ü konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

90+4' Müthiş iki hareket! Trezeguet sol çaprazdan müthiş bir plase gönderdi. İrfan Can parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

80' GOL | Trabzonspor, Trezeguet'in penaltıdan kaydettiği GOL ile durumu 3-1'e getirdi. Trezeguet, kaleci İrfan Can'ın köşeyi bilmesine sol alt köşeye yaptığı vuruş ile farkı 2'ye indirdi.

79' PENALTI | Trabzonspor penaltı kazandı.

78' İrfan Can, yaptığı hata sonrası karşı karşıya pozisyonda Maxi Gomez'in vuruşunu kurtardı.

71' GOL | Fenerbahçe, Valencia'nın golüyle durumu 3-0'a getirdi. Ferdi'nin ortasıyla sol çaprazda topla buluşan Valencia uzak köşeye yaptığı müthiş plaseyle topu ağlara gönderdi.

69' Fenerbahçe gole yaklaştı! Sağ kanattan Arda Güler'in yaptığı ortada Rossi'den önce savunma araya girdi.

58' GOL | Fenerbahçe, Luan Peres'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Zajc'ın pasıyla sol çaprazdan ceza alanına sokulan Luan Peres'in üst ağlara yaptığı vuruş ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.

57' Uğurcan kalesinde devleşiyor! Arda'nın kornerinde Batshuayi altıpas üstünde etkili vurdu, Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

56' Mükemmel kurtarış! Kornerde Samet'in kafa vuruşunu, Uğurcan bir kez daha köşeden çıkarmayı başardı.

53' Fenerbahçe tek paslarla çıktı. Arao'nun pasında orta alanda topla buluşan Valencia savunmadan sıyrılamadı ve Trabzonspor tehlikeyi önledi.

47' Fenerbahçe etkili geldi. Sol çaprazdan topu sürükleyen Rossi'nin ceza alanındaki Valencia'ya göndermek istediği pasta son anda Visca araya girerek topu kornere gönderdi.

37' Fenerbahe etkili geldi! Hızlı gelişen hücumda sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin uzak köşeye düşündüğü plasesi direğin yanından auta gitti.

36' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Larsen'in ceza alanında yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

32' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Miha Zajc'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Valencia dokundu. Son anda Larsen ayak uzattı.

30' Trabzonspor, çok etkili geldi! Sağ çaprazda topla buluşan Marek Hamsik'in vuruşu direğin yanından dışarı gitti.

27' Arda'nın pasıyla sağ kanattan hücuma katılan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Eren Elmalı kafayla topu uzaklaştırdı.

23' Willian Arao sağ kanattan koşu gösteren Michy Batshuayi'ye uzun bir top göndermek istedi ancak ofsayt bayrağı havada.

17' Orta alanda topla buluşan Hamsik, savunma arkasına hareketlenen Umut Bozok'u görmek istedi ancak Samet Akaydin, araya girdi.

15' Köşe vuruşunda kafalardan seken top arka direğe açıldı. Topu son anda Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

11' GOL | Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Arda Güler nefis bir çalımla Siopis'ten sıyrılıp Batshuayi'nin önüne bıraktı. Sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

7' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ çaprazda topu önünde bulan Arda Güler'in vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

1' Kritik mücadelede ilk düdük geldi.