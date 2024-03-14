CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile evinde oynayacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 20:04
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

İŞTE 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi.

Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert.


fenerbahçe haberleri uefa avrupa konferans ligi haberleri Union Saint-Gilloise haberleri canlı anlatım haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı: İşte Sanchez'in sahalara dönüş tarihi

Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı: İşte Sanchez'in sahalara dönüş tarihi
Survivor Yunus Emre baba olacağını öğrenmişti… Eşi acı haberi duyurdu

Survivor Yunus Emre baba olacağını öğrenmişti… Eşi acı haberi duyurdu
Ümit Karan'dan Ali Koç'a yanıt: 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'

Ümit Karan'dan Ali Koç'a yanıt: 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!

Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!
Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı: İşte bölge bölge altından fay hattı geçen şehirler...

Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı: İşte bölge bölge altından fay hattı geçen şehirler...
Haluk Levent’in hayatı film mi oluyor? İşte ilk açıklama

Haluk Levent’in hayatı film mi oluyor? İşte ilk açıklama
Güzelliği ve zekasıyla dikkat çeken 6 kadın burcu: Hem zeki hem de cazibeliler...

Güzelliği ve zekasıyla dikkat çeken 6 kadın burcu: Hem zeki hem de cazibeliler...
Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!

Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!