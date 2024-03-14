CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile evinde oynayacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN ekranlarından yayınlanacak.
İŞTE 11'LER:
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi.
Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert.
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