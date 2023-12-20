CANLI ANLATIM: Galatasaray - Fatih Karagümrük
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.
Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.
İŞTE 11'LER
Galatasaray: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.
Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Braschi, Dresevic, Levent, Rohden, Feghouli, Eysseric, Mendes, Can, Lasagna
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