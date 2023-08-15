CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Olimpija Ljubljana
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija'yı konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk ediyor.
Rams Park'ta saat 21.00'de başlayan müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetiyor. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro.
İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray'a tur için tüm galibiyet ver beraberlikler yeterli olurken iki farklı yenilgiler dahi sarı kırmızılıları play-off'a taşıyacak.
Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.
İşte 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Emin, Angelino, Berkan, Torreira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, David Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Rui Pedro
CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Olimpija Ljubljana
7' Ivan Posevic'in Lucas Torreira'ya sert müdahalesi sonrası hakem Posavic'e sarı kart gösteriyor.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
Eksikler
Galatasaray'da Zaniolo'nun oynaması beklenmiyor. UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.
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