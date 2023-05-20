Galatasaray 'Şampiyon' gibi! Galatasaray 2-0 Sivasspor

Yayınlanma: 20.05.2023 - 18:02

Güncelleme: 20.05.2023 - 21:08

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada ve 63. dakikada Mauro Icardi attı. Galatasaray'ın ligdeki son 6 golüne imza atan Arjantinli yıldız, Mario Jardel'den sonra bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu. Icardi, ligdeki toplam gol sayısını ise 19'a yükseltti.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 79 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor ise sahasında Konyaspor'u misafir edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 2-0 Sivasspor

87' Berkan'ın pasında kale önünde dönerek vuruşunu yapan Gomis, savunmayı geçemedi.

80' Alaaddin Okumuş, sağdan arka direğe iyi ortaladı. Sacha Boey'den çok kritik bir hamle geldi.

63' GOL | Galatasaray Mauro Icardi ile farkı 2'ye çıkardı. Sacha Boey'in ortasında arka direkte topa yükselen Icardi, harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

60' Galatasaray'ın sağ köşe gönderi yakınlarında kazandığı serbest vuruşu Kerem ortaladı. Sivasspor savunması topu karşıladı.

33' Kerem'in topuk pasında Icardi karşı karşıya pozisyonda tekrar Kerem'e atmayı düşününce top kaybı geldi.

27' Mertens'in harika pasında Icardi ceza sahası içinde vurmak istedi ama savunmadan çok kritik bir müdahale geldi.

19' Mauro Icardi'nin pasında sol çaprazdan topla buluşan Kazımcan çok sert vurdu ama top üstten dışarı gitti.

13' GOL | Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Kerem'in pasında sağ çaprazdan topla buluşan Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

7' Kerem'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Icardi vurdu. Ali Şaşal gole izin vermedi. Sonrasında Nelsson, Ali Şaşal'a faul yaptı.

6' Kazımcan'ın soldan ceza sahasına çevirdiği topa Mertens vurdu, savunma son anda topu kornere gönderdi.

4' Mertens'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruş yandan az farkla auta gitti. Sonrasında ofsayt bayrağı havaya kalktı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı.